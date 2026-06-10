Congratulations to everyone who took part in Oban & District Local Mòd 2026 - here are the competition results.
Competition C02 – Duet Singing 13-15
1st Sophie & Gracie Phillips, Àrainn Ceann Loch Gilp | Lochgilphead Campus
Competition C06 – Nursery Action Song & Pàrant is Pàiste an Òbain Cup
1st Sgoil Àraich Bun Sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School Nursery
Competition C07 – Primary School Action Song & Royal Bank of Scotland Trophy
1st Bun-sgoil Srath na h-Apainne | Strath of Appin Primary School
2nd Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich | Sandbank Primary School
Competition D01 – Primary School Drama &PDK Challenge Shield
1st Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition C11 Choral Unison Under 19
1st Ceòlach
Competition C12 Choral Mouth Music Under 19
1st Ceòlach
Càirdeas is Òrain Cup & Rev. William MacPhail Trophy
Ceòlach
Competition D01 – Drama Under 13
1st Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S02 – Primary 2 Fluent Solo
1st Blair Jackson, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Hector Macdonald, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Oran French, Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich | Sandbank Primary School
Competition S03 – Primary 3 Fluent Solo
1st Jenna Duff, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Jonah Smith, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S04 – Primary 4 Fluent Solo
1st Angus John Telfer, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Rowan Crawford, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S05 – Primary 5 Fluent Solo
1st Eilidh MacRae, Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich | Sandbank Primary School
2nd Ivy Gordon, Bun-sgoil Srath na h-Apainne | Strath of Appin Primary School
Etive Trophy - Highest Gaelic P1-5 Fluent Solos
Jenna Duff, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Angus John Telfer, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S06 – Girls P6 Fluent Solo
1st Mia Duff, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille | St Columba’s Primary School
2nd Ailios MacCormack, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S07 – Boys P6 Fluent Solo
1st Alfie Stirton, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar | Lochaber Gaelic Primary School
2nd Stefan Barker, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar | Lochaber Gaelic Primary School
Competition S08 – Girls P7 Fluent Solo
1st Poppy Black, Bun-sgoil Srath na h-Apainne | Strath of Appin Primary School
2nd Kate Macgregor, Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich | Sandbank Primary School
Competition S10 – Girls 11-12 Fluent Solo
1st Cara Bezuidenhout, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Katie Bonniwell, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Eve Spreadbury, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Annie Lindsay MacLellan Cup - Highest Gaelic P6 - 11-12yrs Fluent Solos
Alfie Stirton, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar | Lochaber Gaelic Primary School
Competition S13 – Primary 2 Learners Solo
1st Cailin Brogan, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille | St Columba’s Primary School
2nd Jacob Drazdovan, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille | St Columba’s Primary School
3rd Molly Martin, Bun-sgoil an Dùn Beag | Dunbeg Primary School
Competition S14 – Primary 3 Learners Solo
1st Amber Rowan, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille | St Columba’s Primary School
2nd Orlagh McClure, Bun-sgoil Loch nan Eala | Lochnell Primary School
3rd Ailith Thomson, Bun-sgoil an Dùn Beag | Dunbeg Primary School
Competition S15 – Primary 4 Learners Solo
1st Isla McClure, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Lucy Wadington, Bun-sgoil Loch nan Eala | Lochnell Primary School
3rd Equal Gregor Lafferty, Bun-sgoil Loch nan Eala | Lochnell Primary School
Sarah MacLeod, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S16 – Primary 5 Learners Solo
1st Evie Mackinnon, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Anna MacIntyre, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Equal Ebony West, Bun-sgoil an Dùn Beag | Dunbeg Primary School
Lucy Clark, Bun-sgoil Inbhir Aora | Inverary Primary School
Buchanan Cup - Highest Gaelic P1-5 Learner Solos
Evie Mackinnon, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S17 – Primary 6 Learners Solo
1st Amelia McInnes, Bun-sgoil Loch nan Eala | Lochnell Primary School
2nd Billy Hamilton, Bun-sgoil Loch nan Eala | Lochnell Primary School
3rd Ava Campbell, Bun-sgoil Loch nan Eala | Lochnell Primary School
Competition S18 – Primary 7 Learners Solo
1st Zoe Juwel, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille|St Columba’s Primary
2nd Olivia Carson, Bun-sgoil an Dùn Beag | Dunbeg Primary School
3rd Eilish Ditchfield, Bun-sgoil an Dùn Beag | Dunbeg Primary School
Competition S19 – Learners Solo 11-12
1st Ann Kamensky, Bun-sgoil Dail Mhàilidh | Dalmally Primary School
2nd Jessica MacColl, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Rev. John Macleod Memorial Trophy - Highest Gaelic in P6 - S1 Learners Solos
Amelia McInnes, Bun-sgoil Loch nan Eala | Lochnell Primary School
Olivia Carson, Bun-sgoil an Dùn Beag | Dunbeg Primary School
Competition S20 – Girls Open 13-15
1st Libby Bezuidenhout, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
2nd Cecilia Steuart Fothringham, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
3rd Millie Bonniwell, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition S21 – Boys Open 13-15
1st Frazer Prentice, Àrainn Ceann Loch Gilp | Lochgilphead Campus
Competition S25a –Boys Open 13-15
1st Frazer Prentice, Àrainn Ceann Loch Gilp | Lochgilphead Campus
2nd Ùisdean Craig, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition S25b – Girls Open 13-15
1st Emily M. Barker, Àrd-sgoil Lochabair | Lochaber High School
2nd Libby Bezuidenhout, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
3rd Equal Lucie Spreadbury, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Lucy MacGregor, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
13-15 Girls Silver Pendant
Libby Bezuidenhout, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
13-15 Boys Silver Pendant
Frazer Prentice, Àrainn Ceann Loch Gilp | Lochgilphead Campus
Competition S22 – Open Solo 16-18
1st Alasdair I MacAoidh, Sèisteal
2nd Lily Robertson, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
3rd Cailean Jennett, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition S23 – Former Pendant Winners
1st Equal - Millie Bonniwell, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Lily Jane Robertson, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition S24 – Self/Accompanied Singing
1st Alasdair I MacAoidh, Sèisteal
Competition S26 – Traditional Solo U11 & Ferguson Cup
1st Stefan Barker, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch abar| Lochaber Gaelic Primary School
2nd Jassy Cannon, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille|St Columba’s Primary
3rd Equal Mia Duff, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille|St Columba’s Primary School
Alfie Stirton, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch abar| Lochaber Gaelic Primary School
Competition S27 – Traditional Solo U13 & Mary Catherine MacNeil Trophy
1st Eve Spreadbury, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Katie Bonniwell, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Cara Bezuidenhout, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S28 – Traditional Solo U16 & Glengallan Cup
1st Libby Bezuidenhout, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
2nd Millie Bonniwell, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
3rd Lucie Spreadbury, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition S29 – Traditional Solo 16-18 & Dunbeg Cup
1st Lily Robertson, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
2nd Alasdair I MacAoidh, Sèisteal
3rd Erinn Higgins, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition S30a – Argyllshire Song Primary
1st Mia Duff, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille|St Columba’s Primary School
2nd Cara Bezuidenhout, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Katie Bonniwell, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition S30b – Argyllshire Song Secondary
1st Alasdair I MacAoidh, Sèisteal
2nd Lily Robertson, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
3rd Eilidh MacInnes, Sèisteal
Competition BA02 – Poetry P2 Fluent
1st Oran French, Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich | Sandbank Primary School
2nd Grace Baird, Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich | Sandbank Primary School
3rd Hector Macdonald, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition BA03 – Poetry P3 Fluent
1st Jenna Duff, Bun-sgoil Achadh na Creige |Rockfield Primary School
2nd Clifford Skedd, Bun-sgoil Srath na h-Apainne | Strath of Appin Primary School
3rd Clifford Skedd, Bun-sgoil Srath na h-Apainne | Strath of Appin Primary School
Competition BA04 – Poetry P4 Fluent
1st Nancy Shields, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Angus John Telfer, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Mara Wasik, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition BA05 – Poetry P5 Fluent
1st Eilidh MacRae, Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich | Sandbank Primary School
2nd Louis Telfer, Bun-sgoil Srath na h-Apainne | Strath of Appin Primary School
3rd Calum Smith, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition BA06 – Poetry P6 Fluent
1st Alfie Stirton, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch abar| Lochaber Gaelic Primary School
2nd Stefan Barker, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch abar| Lochaber Gaelic Primary School
3rd Mia Duff, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille|St Columba’s Primary School
Strathclyde Cup - Highest Gaelic Mark P1-6 Fluent Poetry
Alfie Stirton, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch abar| Lochaber Gaelic Primary School
Competition BA07 – Poetry P7 Fluent
1st Finn MacDonald, Bun-sgoil Achadh na Creige |Rockfield Primary School
2nd Freya Allen, Bun-sgoil Achadh na Creige |Rockfield Primary School
3rd Finlay MacInnes, Bun-sgoil Achadh na Creige |Rockfield Primary School
Competition BA08 – Poetry 11-12 Fluent
1st Cara Bezuidenhout, Bun-sgoil Achadh na Creige |Rockfield Primary School
2nd Katie Bonniwell, Bun-sgoil Achadh na Creige |Rockfield Primary School
3rd Darcy Higgins, Bun-sgoil Achadh na Creige |Rockfield Primary School
Competition BA09 – Poetry 13-15 Fluent
1st Emily Barker, Àrd Sgoil Loch Abar | Lochaber High School
Donald A Morrison Memorial Cup -Highest Gaelic Mark P7 - S6 Fluent Poetry
Emily Barker, Àrd Sgoil Loch Abar | Lochaber High School
Competition BA11a – Poetry P3 Learners
1st Lily MacDougall, Bun-sgoil an Dùn Beag | Dunbeg Primary School
Competition BA12 – Poetry P4 Learners
1st Lily Clark, Bun-sgoil Inbhir Aora | Inverary Primary School
2nd Archie Cameron, Bun-sgoil an Dùn Beag | Dunbeg Primary School
Competition BA12a – Poetry P5 Learners
1st Lucy Clark, Bun-sgoil Inbhir Aora | Inverary Primary School
Competition BA14 – Poetry 11-12 Learners
1st Emma Paterson, Bun-sgoil Srath na h-Apainne | Strath of Appin Primary School
Competition BA15 – Poetry 13-15 Learners
1st Lucy Macgregor, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
2nd Calum Bezuidenhout, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Ishbel Clark Memorial Quaich - Highest Gaelic Mark Learners Poetry
Emma Paterson, Bun-sgoil Srath na h-Apainne | Strath of Appin Primary School
Competition BA100 – Adult Poetry Fluent
1st F. Ann MacLean, Eilean Cholla | Isle of Coll.
Competition BA101 – Adult Poetry Learner
1st Lauren Morrison, A’ Choingheal | Connel.
Competition BA102 – Adult Prose Fluent
1st F. Ann MacLean, Eilean Cholla | Isle of Coll.
Competition BA104 – Adult Storytelling Fluent
1st F. Ann MacLean, Eilean Cholla | Isle of Coll.
Competition BA106 – Adult Conversation Open
1st F. Ann MacLean, Eilean Cholla | Isle of Coll.
2nd Lauren Morrison, A’ Choingheal | Connel.
Competition S100 – Mens Open Solo Singing
1st Euan D Paterson, Port na h-Apainn |Port Appin.
Competition S101 – Ladies Open Solo Singing
1st Julie-Anne MacFadyen, An t-Òban | Oban
2nd F. Ann MacLean, Eilean Cholla | Isle of Coll.
Competition S102a – Ladies Fluent Solo Singing
1st Julie-Anne MacFadyen, An t-Òban | Oban
2nd F. Ann MacLean, Eilean Cholla | Isle of Coll.
Competition S103 – Argyll Song Open Solo Singing & Iseabal Scott Memorial Trophy
1st Julie-Anne MacFadyen, An t-Òban | Oban
2nd Janet Campbell, Tobar Mhoire | Tobermory.
3rd Euan D Paterson, Port na h-Apainn |Port Appin.
Competition S105 – Former Pendant Prizewinners Solo & Irene McCowan Medal
1st Julie-Anne MacFadyen, An t-Òban | Oban
2nd F. Ann MacLean, Eilean Cholla | Isle of Coll.
Competition S106 – Traditional Open Solo Singing
1st Kerrie Kennedy, An t-Òban | Oban
2nd Lyle Kennedy, An t-Òban | Oban
3rd Donna Dugdale, Tobar Mhoire | Tobermory.
Competition C100 Duet Singing Open
1st Sìne Dùghlas & Alasdair MacDhomhnaill, An Gearasdan | Fort William
Competition C101 Quartet Singing Open
1st Òranach (Còisir Ghàidhlig Obair Pheallaidh | Aberfeldy Gaelic Choir)
Competition C103 5-10 voices Singing Open
1st Ceòlraidh Pheallaidh (Còisir Ghàidhlig Obair Pheallaidh | Aberfeldy Gaelic Choir)
2nd Fonn Pheallaidh (Còisir Ghàidhlig Obair Pheallaidh | Aberfeldy Gaelic Choir)
Duais Càirdeas is Òrain - Highest Music Mark in C100, C101, or C103
Ceòlraidh Pheallaidh (Còisir Ghàidhlig Obair Pheallaidh | Aberfeldy Gaelic Choir)
Competition C104 Choral Harmony Mixed
1st Còisir Ghàidhlig an Òbain | Oban Gaelic Choir
2nd Còisir Ghàidhlig Baile Ghobhain | Govan Gaelic Choir
3rd Còisir Ghàidhlig Bharraigh | Barra Gaelic Choir
Anne M. McDougall Memorial Salver - Highest Music Marks C104
Còisir Ghàidhlig an Òbain | Oban Gaelic Choir
Hugh MacPherson Memorial Quaich - Highest Gaelic Marks C104]
Còisir Ghàidhlig an Òbain | Oban Gaelic Choir
Competition C105 Choral Harmony Men/Ladies & Robin Banks Memorial Salver
1st Còisir Ghàidhlig an Òbain Mnathan | Oban Gaelic Choir Ladies
2nd Còisir Ghàidhlig an Òbain Fìr | Oban Gaelic Choir Men
3rd Còisir Ghàidhlig an Eilein Mhuilich Mnathan |Mull Gaelic Choir Ladies
Competition C106 Choral Puirt a beul & Comunn Gàidhealach an Òbain Quaich
1st Còisir Ghàidhlig Baile Ghobhain | Govan Gaelic Choir
2nd Còisir Ghàidhlig an Òbain | Oban Gaelic Choir
3rd Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt |Taynuilt Gaelic Choir
Competition F02 Fiddle Under 13 Beginners
1st Edward Cannon, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille|St Columba’s Primary
Competition F02 Fiddle Under 13 & John MacCorquodale Files Memorial Trophy
1st Katie Bonniwell, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Cara Bezuidenhout, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Isabella Annie Dewar, Bun-sgoil Pàirc | Park Primary School
Competition F03 Fiddle Under 19 & George McHardy Trophy
1st Agnes Rossiter, An t-Òban | Oban.
Competition F04 Fiddle Group Under 19
1st Ceilearach, An t-Òban | Oban.
Competition BC02 Accordion Under 13
1st Robert Hodge A’ Chill Mhòr | Kilmore
Martin Cup - Overall Under 13 Accordion
Robert Hodge A’ Chill Mhòr | Kilmore
Competition BC04 Accordion Under 19
1st Finn MacKechnie, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition BC05 Accordion Under 19
1st Finn MacKechnie, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
2nd Sasha MacCallum, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Breckenridge Cup - Overall Under 19 Accordion
Finn MacKechnie, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition F02 Fiddle Under 13 & John MacCorquodale Files Memorial Trophy
1st Katie Bonniwell, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
2nd Cara Bezuidenhout, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
3rd Isabella Annie Dewar, Bun-sgoil Pàirc | Park Primary School
Competition P01 Chanter Under 13 Novice & Duncan Ferguson Memorial Trophy
1st Alfie Urchardan, Bun-Sgoil Thaigh an Uillt| Taynuilt Primary School
2nd Jackson Kieran Healey, Bun-sgoil Achadh na Creige | Rockfield Primary School
Competition P02 Chanter 13 & Under
1st Agnes Rossiter, An t-Òban | Oban.
Competition P03 Pipes March Under 15 Novice
1st Rory Fielding, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille|St Columba’s Primary
2nd Zoe Marah Isaac, Bun-Sgoil Naomh Chaluim Chille|St Columba’s Primary
3rd Caiden Gatward, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition P04 Pipes March Under 15
1st Alexander Cruickshank, Meadarloch| Benderloch.
2nd Robbie Dewar, An t-Òban | Oban.
3rd Equal Jaime Eve MacIntyre, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Emily Barker, Àrd Sgoil Loch Abar | Lochaber High School
Competition P05 Pipes Strathspey & Reel Under 15
1st Alexander Cruickshank, Meadarloch| Benderloch.
2nd Robbie Dewar, An t-Òban | Oban.
3rd Equal Jaime Eve MacIntyre, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Emily Barker, Àrd Sgoil Loch Abar | Lochaber High School
Competition P06 Pipes March 15 - 18 years
1st Hugh Anderson, Eilean Mhuile | Isle of Mull
2nd Arran Brown, Sgoil Ghràmar Ceann Loch Cill Chiarain | Campbeltown Grammar School
3rd Alasdair Bullock, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition P07 Pipes Strathspey & Reel 15 -18 years
1st Hugh Anderson, Eilean Mhuile | Isle of Mull
2nd Arran Brown, Sgoil Ghràmar Ceann Loch Cill Chiarain | Campbeltown Grammar School
3rd Alasdair Bullock, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition P09 Pipes Pìobaireachd Under 19
1st Hugh Anderson, Eilean Mhuile | Isle of Mull
2nd Alasdair Bullock, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
3rd Arran Brown, Sgoil Ghràmar Ceann Loch Cill Chiarain | Campbeltown Grammar School
Competition P10 Pipes 6/8 March Under 19
1st Hugh Anderson, Eilean Mhuile | Isle of Mull
2nd Alexander Cruickshank, Meadarloch| Benderloch.
3rd Euan McCracken, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition P11 Pipes Medley Under 19
1st Arran Brown, Sgoil Ghràmar Ceann Loch Cill Chiarain | Campbeltown Grammar School
2nd Alasdair Bullock, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
3rd Euan McCracken, Àrd-sgoil an Òbain | Oban High School
Competition P12 Pipes Piping Group Under 19
1st Etive Pipers Innovators
2nd Etive Pipers Pioneers
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